Angelina Jolie, Brad Pitt e Obama em novela brasileira?

Segundo informações do jornal O Globo, Angelina Jolie, Brad Pitt e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, poderão aparecer na próxima novela das 19h da TV Globo, Geração Brasil. Para o feito, a TV Globo já estaria negociando o direito de uso de imagem de famosos internacionais.

Na trama, os personagens de Cláudia Abreu e Murilo Benício serão poderosos empresários nos Estados Unidos e viverão em meio a celebridades. As informações são do jornal O Globo. Lázaro Ramos também estará no elenco como Brian Benson, um físico quântico, guru pop e mentor filosófico dos tecnocratas do Vale do Silício, além de Taís Araújo como a jornalista Verônica Monteiro e Ellen Roche como Ludmila, uma interesseira que namora Ernesto (Felipe Abib), personagem que faz sucesso nos negócios.

