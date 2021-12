Angélica volta a gravar programa após acidente

Depois de se afastar do trabalho por conta de acidente de avião no dia 24 de maio envolvendo o marido, Luciano Huck, os filhos e empregadas domésticas, Angélica divulgou nesta terça-feira, 9, em perfil no Instagram, foto com a equipe de gravação do programa "Estrelas", da TV Globo. Ela comemorou o retorno ao estúdio.

"Muito bom voltar e ver cada rosto. Parte da familia #estrelas #vamoquevamo #felicidadeegratidao #vida #amomuitotudoisso", disse a apresentadora. Ela chegou a ser internada depois do acidente por conta de lesão nos músculos da parede abdominal e pélvica e um estiramento na região cervical. A aeronave em que a família de Angélica estava precisou fazer um pouso forçado em condições adversas no Mato Grosso do Sul.

