Ângela Vieira combate os problemas dando um "perdido" neles

No ar em I Love Paraisópolis, Ângela Vieira é Clarice, competente advogada criminalista que lida com filhos adolescentes. Já na vida real, comemora sua boa relação com a filha Nina (fruto da antiga união com o ator Roberto Frota), e festeja o amor maduro que a uniu a um amigo, o cartunista Miguel Paiva.

Na carreira, também tem motivos para sorrir. Ex-bailarina profissional, está na televisão desde o final da década de 1970, onde se destacou em novelas como A Idade da Loba (1995), da Rede Bandeirantes; e Em Família (2014), da TV Globo. Suas conquistas vêm coroadas com beleza e pleno vigor aos 63 anos de idade. O segredo? Fazer um conchavo com o tempo e dar "um perdido" nos problemas. Confira mais a seguir.

Como é a sua relação com o veículo televisão?

Gosto bastante de fazer TV. Nossa dramaturgia é muito boa e, agora, com a vinda das séries em canais fechados, ampliamos um mercado de trabalho muito interessante.

Como você vê a sua personagem na novela I Love Paraisópolis?

A Clarice é uma mulher absolutamente voltada para o trabalho, mas que ainda se preocupa com a educação dos filhos. Tinha um casamento estável, com um homem mais novo e, agora, passa por uma crise que a deixa abalada. Ainda não sei se surgirá um novo amor para Clarice. Temos muita novela pela frente!

Por você ser ex-bailarina, as cenas de aulas de balé ministradas pela Isolda (Françoise Forton) às meninas carentes na novela te tocam em especial?

Sim, a dança fez parte de minha vida durante muito tempo. E saber que esse trabalho (encenado na novela) é feito de verdade na comunidade de São Paulo, por meio do projeto social Ballet Paraisópolis, me emociona, sem dúvida.

A Clarice focou primeiro na carreira e demorou a ser mãe. Agora não têm paciência com os filhos adolescentes. Como avalia a escolha dela?

Assim como a Clarice, muitas mulheres hoje em dia têm filhos mais tarde. Já os adolescentes são, na maioria dos casos, difíceis, independentemente da faixa etária dos pais.

Lidou bem com os dilemas juvenis de sua filha?

A Nina teve todos os problemas que normalmente têm os adolescentes e não foi nada fácil lidar com isso. Hoje ela está com 31 anos e nossa relação é muito boa. Ouço sempre o que ela tem a dizer.

Já é avó?

Sou "vódrasta" do Tom, o primeiro neto do Miguel. E a Nina, minha filha, é louca para ter filhos, então acho que, em breve, vou ser avó.

Como foi engatar um novo casamento aos 50 anos de idade?

Foi muito bom me apaixonar aos 50! Eu e Miguel somos da mesma geração e vemos a vida de forma semelhante. Além disso, é ótimo estar casada com quem a gente admira.

Sua imagem é a de uma mulher com vitalidade singular. Você é assim mesmo?

Tenho muita tenacidade no que me proponho a fazer e procuro, na vida pessoal, ser o mais feliz que posso. Isso não quer dizer que os problemas não existam, mas tento dar um perdido neles (risos).

Você já disse que não adianta brigar contra o tempo, mas fazer um bom conchavo com ele. Como é isso na prática?

É mais do que nunca cuidar da saúde com uma boa alimentação, exercícios físicos, dar muita risada e procurar, na medida do possível, usufruir do que você já plantou.

Alguma atriz ou personalidade te inspira para envelhecer bem?

Sou louca pela Irene Ravache! Pelo conjunto da obra (risos).

