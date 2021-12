Angela é líder no BBB e Marcelo e Vanessa estão no paredão

O último final de semana no Big Brother Brasil (BBB) foi movimentado. Houve prova de líder, DR (discussão da relação) entre Angela e Marcelo, festa e até strip-tease. A escolha da liderança foi durante uma prova de perguntas. A advogada Angela levou vantagem e garantiu uma vaga na final do programa.

Angela votou em Vanessa, que escolheu Marcelo para ir para o paredão com ela. Com isso, Clara também está na final. Após a formação, Angela e Marcelo discutiram mais uma vez neste sábado, 29. Ele acusou a ex-affair de cegueira. A jovem também criticou o administrador. "Se você não me desculpou, não fica jogando as coisas na minha cara depois, Marcelo..."

Após o bate-boca, Marcelo resolveu dormir, mas foi dissuadido por Clara e Vanessa e retornou a festa. A última balada do BBB14 foi apimentada com um strip teaser do único homem sobrevivente no programa. Incentivado pelas mulheres, o paranaense arriscou algumas danças durante a brincadeira, atiçando as jovens. Clara também entrou no clima e fez dança sensual durante a festa.





A animação de Marcelo acabou na manhã deste domingo, 30. Depois de lamentar a falta de Polly no jogo, com quem ele conversava, o administrador resolveu desabafar com os "surfistas" que estão desenhados na parede do Oásis. "Quer saber o que eu sinto? Não, né? Eu não falei com você...", começou a "conversa".

Ele disse que estava ansioso e chateado por ter errado uma pergunta, perdendo a prova do líder. Marcelo também lembrou sua trajetória no programa com sete paredões e diversas brigas. "Não me arrependo de nada do que fiz aqui, porque tudo o que eu fiz eu tive vontade. Podia ser vingativo (com a Angela), não fui vingativo. Você está ouvindo? Não? Estou falando com você".

adblock ativo