Angel vai casar duas vezes em "Verdades Secretas"

Camila Queiroz terá muito trabalho até o fim das gravações de "Verdades Secretas". Desde que possíveis finais da trama vazaram na mídia, a produção da novela das 23h da Globo está cuidando para despistar sobre os rumos da trama.

E é por isso que a intérprete de Angel subirá ao altar duas vezes. Segundo o colunista Flávio Ricco, do UOL, primeiro ela irá gravar cenas se casando com o todo poderoso Alex (Rodrigo Lombardi). Em seguida será a vez de subir ao altar com Guilherme (Gabriel Leone). Apenas um casamento será exibido.

Ainda de acordo com informações da equipe de "Verdades Secretas", o autor Walcyr Carrasco e o diretor Mauro Mendonça Filho o final escolhido para Angel só será divulgado na própria sexta-feira, 25, dia do último capítulo.

Na Globo, a ordem é criar uma expectativa em cima do público e do próprio elenco.

