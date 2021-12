Andressa Urach fala sobre Cristiano Ronaldo em A Fazenda 6

Andressa Urach revelou detalhes sobre o caso polêmico com Cristiano Ronaldo em A Fazenda 6. Na madrugada desta quarta-feira, 26, durante um bate papo com Lu Schievano, a vice Miss Bumbum 2012 contou como se encontrou com o jogador português e que sofreu ameaças após a história vir à tona.

Segundo a modelo, foi Cristiano quem a procurou e marcou o encontro. "Sobre a história do jogador que te contei, imagina...quem sou eu..né...Cristiano...segundo melhor jogador do mundo. (Ele) me ligou, e eu fiquei pensando...oportunidade única. Fiquei trancada no quarto do hotel, foi um negócio tenso", afirmou.

"Ele te trancou lá?", perguntou Lu. "É. No outro dia ele não falou comigo e tal. Fiquei com muita raiva. Primeiro, eu era fã. Quebrou o cristal...e eu disse 'gente que burrada que eu fiz'. Quando eu cheguei no Brasil a gente trocou mensagens. Ele tentou tipo - 'vamos nos ver mês que vêm'- para eu ficar quieta né. Só que aí eu já tinha falado. Aí eu pensei assim: vou jogar limpo. Avisei, olha, um jornal me ligou, falei, quero que saiba que tomei essa atitude só porque tu me tratou dessa maneira. Não satisfeito, ele usou ameaça, me ameaçou de vida, com o poder que ele tem. Ele saiu por bonzinho e eu a louca que inventou. Ok, errei. Mas, fazer o que, né?! Tem que aceitar.", finalizou.

