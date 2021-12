Andreia Horta: "Me vejo como atriz desde muito pequenininha"

Se depender da empolgação e entrega de Andreia Horta, a decidida Maria Clara, de "Império" (Globo), ainda vai movimentar bastante a novela das 21 horas da Globo. Em seu primeiro trabalho nessa faixa de horário na emissora, a mineira de Juiz de Fora não esconde que aposta todas as suas fichas no triângulo amoroso que se formará em breve na trama de Aguinaldo Silva. Na história, Maria Clara e Cristina, mocinha vivida por Leandra Leal, disputarão o amor do ajudante de cozinha Vicente, papel de Rafael Cardoso. E, a julgar pelas cenas que já foram exibidas, não deve demorar para que o interesse da designer de joias pelo funcionário de seu noivo, o chef Enrico, interpretado por Joaquim Lopes, apareça. "Ela está prestes a casar com o Enrico e a relação dos dois é de amor. Mas tudo vai mudar", adianta Andreia, sem revelar outros detalhes. Andreia sempre sonhou com as artes cênicas. Chegou a morar em São Paulo, onde fez teatro e iniciou também a carreira de escritora. A primeira edição de seu livro de poesias, Humana Flor, era o que a ajudava a complementar o dinheiro que recebia como atriz. Para isso, ela vendia a obra nas madrugadas paulistanas. Mas essa realidade começou a mudar quando faturou o papel de Márcia, filha de Juscelino Kubitschek, na minissérie JK (Globo), em 2006. Em seguida, assinou contrato de três anos com a Record, quando foi escolhida como uma das protagonistas da novelinha adolescente Alta Estação. Mas foi o papel-título da série Alice, da HBO, que lançou Andreia ao estrelato. Na entrevista abaixo, a atriz comenta sobre o trabalho na novela Império, sua preparação para a personagem e até como é atuar em uma novela dirigida por seu namorado, Rogério Gomes.

A Maria Clara vai viver um triângulo amoroso com a suposta irmã, Cristina. A disputa entre as duas pode chegar à sucessão do Comendador José Alfredo?

Existe esse triângulo envolvendo ela e a mocinha, que é a personagem da Leandra Leal. Mas ainda não sei exatamente como vai ser a relação das duas. Os capítulos chegam e a gente vai descobrindo. Até então, Maria Clara sempre foi a única filha mulher do José Alfredo (Alexandre Nero) e, talvez por isso, a favorita dele. Acho que tudo pode acontecer a partir desta aparição da Cristina na vida dessa família.

Império é a sua primeira novela das 21 horas na Globo. Sente alguma diferença?

A única grande diferença para mim é que a gente sabe que esse horário, pela tradição que o brasileiro tem com novelas, é uma vitrine muito grande para qualquer ator. É o momento em que temos os maiores números de audiência. Mas não muda a minha relação com o trabalho.

O cabelo curto virou quase uma marca sua na televisão. Dessa vez, também participou da escolha?

Sim, mas é que eu adoro meu cabelo curto. Não é que eu me sinta mais bonita. Por acaso, é um visual que tem combinado com as coisas que venho fazendo.

Maria Clara é designer de joias. Como foi sua preparação para esse lado da personagem?

Fiz laboratório com pessoas dessa área. Tivemos alguns encontros para que eu pudesse aprender mais sobre o mercado em geral. Fui na linha de produção, me ensinaram a manusear o ouro nas suas diferentes formas, a lixar, a cravar as pedras, enfim, participei de todo esse movimento. É um universo muito instigante.

Você já publicou um livro de poesias. Continua escrevendo? Tem planos para outro livro?

Ainda escrevo, sim, na minha casa. Gosto bastante de escrever. Mas não tenho qualquer compromisso com isso por enquanto. Se acontecer algo, no futuro, será muito bacana. Por agora, não tenho nada planejado.

Nesses oito anos de carreira na tevê, você já conquistou um lugar de destaque na teledramaturgia. Como avalia essa trajetória?

Fico feliz por ouvir isso, mas não penso nessas coisas Eu não consigo ter essa noção. Me faz bem, porque eu me vejo como atriz desde muito pequenininha, quando já me dedicava a criar, a interpretar pessoas. Sou apaixonada por isso e faço de um jeito muito sério, com carinho mesmo. Talvez isso seja percebido pelos outros e faça com que as portas se abram. Mas não sei avaliar essas coisas.

Antes de "Império", você tinha recebido convites para outras novelas, mas não chegou a fazê-las. Por que disse "sim" a esta?

Eu tinha sido convidada para fazer "Em Família", no papel da Marina, mas não foi possível porque já estava comprometida com "A Teia". Depois, o Ricardo Waddington também me chamou para entrar em "Joia Rara". O problema é que a novela batia com a data de exibição da série e, mais uma vez, não tive como entrar. Quando meu nome chegou na lista de "Império", o Aguinaldo Silva e o Manoel Martins (diretor-geral de Entretenimento da Globo) aprovaram. Acho que eles entenderam que era um bom momento para isso. E não havia qualquer impedimento.

Você é namorada de Rogério Gomes, diretor de núcleo da novela. Como é trabalhar com ele, agora que vivem uma relação amorosa?

É normal, porque a gente já trabalhava antes de se envolver. Esse é o meu terceiro personagem consecutivo no mesmo núcleo. Nós dois já tínhamos uma comunicação profissional estabelecida quando nos envolvemos. Por isso mesmo não tinha como sentir qualquer diferença.

Desde que você protagonizou Alice, série da HBO, é vista como símbolo sexual. Tem algum cuidado especial com o corpo?

A única atividade física que eu faço regularmente é o pilates. Tento sempre manter um ritmo de três vezes por semana. E, é claro, ter bom senso na alimentação. Qualquer excesso na vida me faz mal, sou uma pessoa sensível. Adoraria comer de três em três horas, mas não consigo ter essa disciplina toda.

