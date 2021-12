André é eliminado do BBB 13 com 74% dos votos

O capixaba André, de 24 anos, não resistiu ao seu primeiro paredão e foi eliminado do Big Brother Brasil 13 (BBB) com 74,87% dos votos do público. Ele disputou a permanência no reality show com Fernanda, com quem teve um relacionamento na casa. Agora, Andressa, Nasser, Natália e Fernanda seguem no jogo por R$ 1,5 milhão. André conquistou a liderança duas vezes. Uma delas, a Prova do Líder - 3corações, durou mais de 18 horas e foi a mais longa do programa.

Após a eliminação, o brother enfatizou sua torcida por Fernanda para ser a campeã do reality e disse que vai esperá-la fora da casa. "Vou esperar a Fernanda com certeza, a gente falou isso antes de sair. Faltam só sete dias". André ainda confessou que sentiu ciúmes da mineira com Marcello. "Já tive ciúmes dela dançando com alguém", acrescentou.

Já a sister Fernanda, que ficou sem seu namorado na casa, inventou uma forma de continuar acompanhada. Com uma vassoura e um pano, a loira criou um boneco para substituir o brother. Em seguida, deitou em uma espreguiçadeira e lamentou: "Agora estou sozinha aqui".

adblock ativo