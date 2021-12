Andaraí é destaque em programa da Globo nesta quarta

A cidade de Andaraí (distante cerca de 328 km de Salvador), localizada na Chapada Diamantina, será tema do programa de Ana Maria Braga, Mais Você, da Rede Globo, que será exibido nesta quarta-feira, 1º. feriado do Dia do Trabalho

De acordo com o secretario de turismo do município, Cezar Romero, o programa visitou a cidade pelo quadro, Tem Visita, que busca divulgar cidades com potencial turístico e são pouco visitadas.

Com informações do secretário, a equipe montou uma barraca na praça da cidade para que os moradores levassem o que mais se destaca na cidade. O programa vai evidenciar a cultura, as belezas naturais, a culinária e o povo de Andaraí. O quadro foi gravado nos dias 7, 8, 9 e 10 de março e levou milhares de pessoas às ruas.

