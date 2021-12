Âncora do Jornal Nacional lamenta morte de marido: "A gente se encontra no céu"

Por meio de uma publicação em seu perfil oficial nas redes sociais, na manhã desta quinta-feira, 18, a apresentadora da Rede Globo, Ana Luiza Guimarães, lamentou a morte do seu marido, Dô Figueira.

Na homenagem, a âncora do Jornal Nacional e de outras atrações do grupo Globo, se despediu do seu companheiro e desejou um bom descanso. Confira:

As circunstâncias da morte não foram reveladas pela jornalista.

