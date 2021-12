Anamara é a nova líder do BBB 13

A ex-policial Anamara levou a melhor na prova do líder realizada na última quinta-feira, 14, na casa do Big Brother Brasil 13. A veterana disputava o reinado na casa com Elieser, último participante a permanecer na prova que os brothers tinham que responder uma ´serie de perguntas sobre o confinamento.

"Há quantos dias começou o BBB13?", pergunta o apresentador. Anamara responde o número que chega mais perto do correto, que são 38 dias. A baiana escreveu 35 e o paranaense 34. "Quem se aproximou mais do número certo foi Anamara. Você é a nova Líder", anunciou Bial.

adblock ativo