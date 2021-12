Ana Paula Padrão poderá fazer participações no "CQC"

A atração "CQC", da Band, deve mesmo chegar de cara nova em 2015. Depois de se falar que o ator Dan Stulbach (ex-Globo) estará na bancada, a notícia é que Ana Paula Padrão também poderá aparecer no programa.

A jornalista poderá fazer participações esporádicas na atração, segundo a coluna Outro Canal, assinada por Keila Jimenez na Folha de S. Paulo.

Rafael Cortez também já acertou seu rumo com a Band. Ele volta a ser repórter do "CQC" e ganhará novos quadros no programa.

A bancada do "CQC" em 2015 ainda deve contar com Rafinha Bastos e Marco Luque.

