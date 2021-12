Ana Paula Padrão não agrada fãs na bancada do CQC

A jornalista Ana Paula Padrão assumiu a bancada do programa CQC na noite desta segunda-feira, 17, mas parece não ter agradado os fãs, que se manifestaram nas redes sociais.

Em substituição ao apresentador Marcelo Tas - que está em Nova Iorque para um compromisso e retorna ao programa no dia 24 -, Ana Paula foi chamada de "sem graça" e "chata" por alguns. "Ana Paula Padrão no CQC não combinou, sou muito mais o Tas", disse o internauta Fabrício Costa.

Apesar da repercussão negativa, muitos usuários do Twitter defenderam a permanência da jornalista no programa. "Meu Deus do céu, deixa a Ana Paula Padrão pro resto da vida no CQC, ela nasceu pra isso. Que gata!", escreveu Matheus Henrique.

No último dia 4, Tas anunciou sua saída do programa, onde permanece somente até 2014. Seu substituto será o ator e apresentador Dan Stulbach, que fechou contrato com a Band.

Confira o que os internautas escreveram:

Acabei de ver a Ana Paula Padrão na bancada do CQC. Acho que vou medir minha temperatura, devo estar com febre. — Beth Moreno (@bethmoreno) November 18, 2014

Cadê o @MarceloTas?!? Voltaaa, tira a Ana Paula Padrão dali, perdeu a graça da bancada agora :(

— isabella amorim (@isabinato) November 18, 2014

@Anapaulapadrão, mas tu é chata hein mulher — Marlløn (@Mr_Marllon) November 18, 2014

Ana Paula Padrão bem melhor que o Marcelo Tas, sem clubismo — Hernane Brocador (@HernaneCRF) November 18, 2014

Ja ja tem @CQC e vai ser sensacional c/ a @anapaulapadrao !! O @MarceloTas, desculpaê, mas essa bancada hoje ta mais florida e hirsuta! — Felipe Andreoli (@andreolifelipe) November 18, 2014

