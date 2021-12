Ana Paula Arósio recusa salário de R$ 1 milhão da Record

Parece que Ana Paula Arósio, de 38 anos, não quer mesmo voltar às telas. A atriz, que está afastada da TV a mais de quatro anos, recursou o convite e um salário de R$ 1 milhão da Record para voltar a atuar.

Segundo o colunista Ricardo Feltrin, além de oferecer o maior salário da emissora, a Record chegou a propor levar todos os cenários, equipamentos e equipe para a fazenda de Ana Paula, para que ela não precisasse se locomover. Nem isso a fez a atriz mudar de ideia.

Ana Paula vive um vida tranquila e reclusa em um sítio em Santa Rita de Passa Quatro, no interior de São Paulo. Sua relação com a Globo esfriou desde que ela desistiu, sem maiores explicações, do papel da protagonista da trama "Insensato Coração", em 2010.

adblock ativo