Ana Maria faz panelaço um dia após pronunciamento de Bolsonaro

A apresentadora Ana Maria Braga mostrou nesta quarta-feira, 24, toda a alegria da equipe do programa durante a sua chegada. Os colegas de estúdio fizeram um "panelaço", uma prática comum quando a apresentadora chega ao estúdio do programa. No entanto, embora seja um ritual, os internautas acharam que foi uma indireta para o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que foi alvo de protestos com vários panelaços no Brasil na noite desta terça-feira, 23.

"Cada dia que eu entro no estúdio é um acontecimento aqui, né? Inclusive, a integração da equipe, a alegria de tá aqui. E a equipe sempre que eu entro aqui faz uma algazarra que eu fico sempre falando: 'Da onde eles vêm, né? Hoje eles se superaram. Olha só. Não custa dizer que todos aqui no meu estúdio são testados e protegidos", afirmou a apresentadora.

"Fala a verdade, [imagina] amanhecer na sua casa assim, com todo mundo entrando fazendo festa, né? Não é legal? A gente vê tanta coisa por aí, é quarta-feira. Inclusive, eu tava dizendo pro pessoal que cada um tem o seu panelão, né? Cada um por um motivo também, né? Aqui, graças a Deus, com alegria, com satisfação", brincou.

"Bom, cada um tem o paredão que merece, ou o panelaço que merece, né? Hoje é quarta-feira, 24 de março, dia do café da manhã com a eliminada do BBB", finalizou Ana.

Confira a repercussão nas redes sociais:

Ana Maria Braga é patrimônio nacional!!! Ela e a equipe do #MaisVocê abrindo o programa de hoje com um panelaço! SENSACIONAL! pic.twitter.com/zRI0YHffFC — thales 🦁 (@thrangel) March 24, 2021

Gente, a Ana Maria abrindo o programa com panelaço??? Mensagem subliminar é isso. — Susy Costa (@susyfla) March 24, 2021

A Ana Maria iniciou onprigrama batendo panela kkkk #MaisVoce e ainda disse “cada um tem o panelaço que merece” 😂😂😂🤧 pic.twitter.com/z1QgNpA8nO — Lucas Patek (@lucaspatek) March 24, 2021

Panelaço na Ana Maria hahaha genial! "A gente bate panela pra acordar".. eu amo essa mulher! — Circo da Bays 🎪 (@bays_circo) March 24, 2021

