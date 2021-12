Ana Maria Braga revela que fez cirurgia para retirar tumor

Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores, na manhã desta segunda-feira, 14, após revelar que teve um tumor no pulmão neste ano.

A revelação, durante o programa "Mais Você", veio logo depois da exibição de uma matéria sobre ex-fumantes. Ana Maria, que fumou durante anos, ainda contou que o diagnóstico foi inesperado, já que só foi fazer estes exames devido aos exercícios físicos que pretendia fazer com companheiro Bill.

"Fiz tomografia com contraste, tive de ficar na máquina e fazer de novo. Estranhei, mas fiz. A pessoa que realizou meu exame me disse que seria melhor falar com meu médico [oncologista], porque acharam algo que média 6 milímetros e podia ser o início de um tumor cancerígeno", disse a apresentadora emocionada.

A apresentadora aproveitou para contar que já fez a cirurgia e que parou de fumar depois do diagnóstico. Ela recebeu o médico no programa e ele informou que a cura da apresentadora é de quase 100%.

"Acho que você teve muita sorte, foi o menos grave. Com 6 mm não é um tamanho muito grande. Mas se você esperasse ter sintomas, poderia ser pior, mas a sua cura é próxima de 100%", disse o médico.

A repercussão foi grande nas redes sociais e a hashtag #MaisVocê entrou nos trending topics do Twitter. Muitos artistas e internautas apoiaram a apresentadora.

Saúde e força, Ana Maria!!! Contar sua história no ar só mostra o quanto vc é gigante. Vai inspirar muita gente. ❤️ #muitoMaisVocê — Tiago Leifert (@TiagoLeifert) December 14, 2015

Agora esta explicado pq a Cissa e Andre ficaram no lugar dela muitas vezes em poucos tempo #ForçaAnaMaria #MaisVoce — Leandro Martins (@LeandroMartyns1) December 14, 2015

Não acredito nisso, mulher guerreira vai enfrentar novamente a guerra do câncer, força ♡ #MaisVoce — Mara MaravilhaPortal (@campea_mara) December 14, 2015

@ana_maria_braga vc é guerreira e generosa em dividir sua história com o público. O seu exemplo… https://t.co/1bP2Esz0cv — Fatima Bernardes (@fbbreal) December 14, 2015

adblock ativo