Ana Maria Braga nega aposentadoria e anuncia férias

A apresentadora Ana Maria Braga disse nesta terça-feira, 22, que não vai se aposentar do comando do programa "Mais Você", da Rede Globo. Ela afirmou que vai tirar férias para descansar, mas que não vai deixar a TV.

"Eu não estou me aposentando. Vê se eu levo cara...", disse, ao ser interrompida pelos aplausos da sua produção. Muitas pessoas acreditaram que a apresentadora realmente se despediria da TV após a morte de Tom Veiga, intérprete de Louro José.

"Vê se eu levo cara disso, não levo. Estou me preparando para tirar pequenas férias no início do ano, porque também sou filha de Deus e mereço", completou.

Além disso, a apresentadora afirmou a que durante duas semanas, os telespectadores terão conteúdo inédito durante o "Mais Você".

Ana Maria Braga sairá de férias nas duas primeiras semanas de janeiro de 2021. “Estou me preparando para tirar pequenas férias no início do ano, porque também sou filha de Deus e mereço. Mas a gente vai ter programas inéditos porque temos trabalhado bastante. Você vai viajar junto comigo, curtir bastante”, explicou.

adblock ativo