Ana Maria Braga lamenta morte de câmera: 'saiu do trabalho e não voltou'

Após morte do intérprete do Louro José, Tom Veiga, vítima de um AVC hemorrágico em 1º de novembro, a apresentadora Ana Maria Braga lamenta e sente a perda de outro integrante da equipe Mais Você, o câmera Antoneli, conhecido como TomTom, que morreu na tarde desta segunda, 28, em decorrência de um infarto.

"Desde que começou a pandemia e viemos gravar na minha casa, em São Paulo, a equipe foi reduzida. Os meninos que vieram ficaram muito próximos e participam do meu dia a dia. TomTom era um deles. Era um rapaz com olhar doce, quieto, fala mansa. Estava aqui ontem conosco e não voltou hoje. Saiu do trabalho, foi ao banco, ajudou uma senhora e morreu em decorrência de um infarto. A Família Mais Você está de luto", disse a apresentadora.

Antoneli trabalhava na emissora desde 2013 e teve Covid-19. No entanto, ainda não se sabe se o ataque cardíaco teve alguma ligação com a doença. A apresentadora disse que Tom teve coronavírus e ficou 18 dias internado na UTI. Inclusive, teria precisado de ajuda de um respirador.

"Um minuto de silêncio para o Antonelli, o nosso câmera Tontom que faleceu ontem devido a um infarto. Que Deus conforte o coração da família e que ele faça uma boa passagem", escreveu a apresentadora na legenda de uma foto publicada nas redes sociais, em que aparece sendo filmada pelo colega durante uma gravação.

adblock ativo