Ana Maria Braga fala sobre substituto de Louro José: "Acho que vai acontecer"

Em entrevista ao programa 'Se Joga', da Rede Globo, na manhã deste sábado, 27, a apresentadora do 'Mais Você', Ana Maria Braga, relembrou a partida do companheiro de atração Tom Veiga, interprete do papagaio Louro José, e falou sobre uma possível substitução do personagem.

"Eu estou com o espaço dele aqui. Tenho que te confessar que ainda não sei. Eu espero que, quando isso acontecer, a gente possa se falar de novo.Mas eu acho que vai acontecer”, disse a jornalista.

Durante o bate-papo, com Fernanda Gentil, Ana, que foi vacinada contra a Covid-19 nesta sexta-feira, 26, também foi homenageada pelo seu aniversário de 72 anos, que acontece no próximo dia 1° de abril.

