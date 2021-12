Ana Maria Braga é operada após diagnóstico de câncer de pele, diz colunista

A apresentadora Ana Maria Braga passou por uma cirurgia no rosto após se diagnosticada com um câncer de pele. Por conta disso, ela está afastada do programa "Mais Você", que comanda nas manhãs da TV Globo. Esta é a segunda vez que ela apresenta um câncer de pele. A primeira vez foi no ano de 1991.

Por conta do afastamento, Zeca Camargo e Patrícia Poeta devem assumir a atração, uma vez que a apresentadora descansa na casa que tem em Sorocaba (SP). O tempo que durará a substituição não foi informado.

A assessoria de Ana Maria, que não falou sobre o estado de saúde da apresentadora, informou que "a única informação que tenho é que ela está descansando na fazenda dela em Sorocaba acompanhando a obra da nova cozinha que está fazendo lá".

Além do câncer de pele, ela já foi diagnostica, em 2001, com um carcinoma no canal anal. Na época, ela passou por um tratamento radioterápico. No final de 2016, Ana Maria anunciou, durante o "Mais Você", que tinha sido operada de um outro câncer, desta vez no pulmão. As informações são do colunista Léo Dias, do Jornal "O Dia".

