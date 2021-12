Ana Maria Braga desmente notícia de câncer de pele: ' Pode dar close'

De volta ao comando do programa "Mais Você" (TV Globo), na manhã desta segunda-feira, 23, Ana Maria Braga, 68 anos, desmentiu que estivesse doente e afirmou que "está muito bem". A declaração dela acontece após o colunista Léo Dias, do jornal "O Dia", ter noticiado que a apresentadora teria feito uma cirurgia no rosto por conta de um câncer de pele e que, por conta disso, estaria afastada do programa matinal.

"Eu estou muito bem. Não aconteceu nada, não operei nada. Pode dar close", declarou a apresentadora, acrescentando que "tem gente que é mal informada. Nesse fim de semana, foi uma festa. A gente foi dar uma descansada pra ficar com a pele mais bonita, mais luminosa... De vez em quando precisa. Dai já me deram uma porção de coisas de presente", afirmou ela, que estava em sua casa em Sorocaba (SP).

Após desfazer a notícia, Ana Maria agradeceu a preocupação dos fãs. "Queria dizer muito obrigada pela atenção". Durante a ausência de Ana Maria, na semana passada, os apresentadores Patrícia Poeta e Zeca Camargo assumiram o "Mais Você".

