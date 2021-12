Ana Maria Braga chora ao receber Alcione no 'Mais Você'

A apresentadora Ana Maria Braga foi às lágrimas com a presença da cantora Alcione no programa Mais Você desta sexta-feira, dia 11. Após a convidada cantar a música "Você Me Vira a Cabeça", Ana Maria não segurou o choro e rasgou elogios.

"Eu tenho algumas coisas legais que aconteceram na minha vida profissional, de ter gente aqui, de conhecer gente. Acho que é um privilégio que eu tenho. Mas eu queria te dizer que é uma das maiores honras ao longo da minha carreira ter você aqui hoje", disse Ana Maria.

Para conseguir se recompor do momento, Ana Maria precisou chamar o intervalo comercial e continuou o bate-papo com Alcione depois do break. No Twitter, a apresentadora comentou: "Hoje não deu pra segurar. Emoção rolou solta com Alcione".

