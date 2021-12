Ana Carolina Dias: "Nunca pensei em desistir"

Ana Carolina Dias nem teve tempo de descansar. Depois de participar da novela Em Família (Globo), que terminou em julho, como a amante de Ricardo (Herson Capri), a atriz voltou com tudo como a advogada inescrupulosa Carmen Godinho em Império, atual trama das 21h da emissora. E para que o trabalho ficasse verossímil, Ana arregaçou as mangas e foi ver como o direito funcionava na prática. Com a perspectiva de ainda aprontar poucas e boas com Juju Popular (Cris Vianna), Ana tem se surpreendido com o retorno do público. Nada mal para a atriz que estreou quando criança na novelinha Caça Talentos (1998) e que passou por produções como Sítio do Picapau Amarelo e A Turma do Didi, antes de se fixar no horário nobre com Páginas da Vida (2006), Viver a Vida (2009), Fina Estampa (2011), Em Família (2014) e agora Império.

Quando criança, você atuou na novela Caça Talentos (1998) como a Silvaninha. Como foi essa experiência?

Lembro que tive de cortar o cabelo estilo "joãozinho" para viver a personagem. Contracenava com Angélica, Tony Tornado, Cláudia Rodrigues, Antônio Pedro e Eri Johnson. Era tudo maravilhoso e superdivertido.

Tem alguma memória especial das gravações?

Havia uma cena em que a Silvaninha precisava deixar uma caixa de cereais com a personagem da Cláudia Rodrigues. Quando me deparei com a caixa nas mãos, prestes a sair de cena, joguei-a para trás e ela caiu nas mãos da Cláudia. A cena acabou ficando linda. Foi muito divertido.

Em algum momento chegou a pensar em desistir da carreira de atriz?

Nunca pensei em desistir, mas em ter um segundo plano. Por esse motivo, formei-me em propaganda e marketing. Mas, sinceramente, sempre mantive a esperança de que não precisaria abandonar o que amo fazer, que é atuar.

Perdeu algo durante a adolescência por causa da profissão?

Não, só ganhei. Por ter começado a trabalhar muito nova, mesmo me divertindo ao fazer arte, aprendi cedo a ter responsabilidade: como ser pontual, chegar preparada para o trabalho, com o texto na ponta da língua e ser dirigida.

Quais as vantagens e desvantagens de ter participado do reality show A Fazenda, da Record?

Vantagem foi ter participado, pois foi uma experiência pessoal maravilhosa. Não encontrei nenhuma desvantagem.

Como aconteceu o retorno para a Globo, na novela Em Família?

Eu e o Maneco (Manoel Carlos, autor da trama) havíamos trabalhado juntos em Viver a Vida, na qual fiz a Caru, secretária do Marcos (José Mayer). Toda a equipe assistiu, reunida, ao último capítulo, e ele me disse que queria ter escrito mais para mim, que tinha gostado demais do meu trabalho. E ele lembrou mesmo de mim e me convidou para viver a Cláudia, de Em Família.

E como foi esse reconhecimento para você?

Nossa, foi demais. O Maneco é sempre tão gentil e carinhoso comigo, que só tenho a agradecer. Participar foi uma honra.

Nesse período você também engravidou (ela é mãe de Arthur, de um ano), certo?

Dei um tempo na carreira. Saí em Fina Estampa e retornei às novelas em Em Família. A volta foi ótima.

Como é Ana Carolina mãe?

Coruja!

Quais referências você utilizou para compor a Carmen Godinho?

Fiz laboratório com a advogada Beatriz Barros e assisti a audiências para estudar a postura dos advogados criminalistas, já que a Carmen é criminalista.

A Carmen ainda vai aprontar muito com a Juju Popular?

Sim, muito! O engraçado é que estou tendo retorno das pessoas nas ruas. Todos com ódio da Carmen, claro.

Incomoda ser chamada para interpretar mulheres fatais?

De jeito nenhum.

Você se considera uma mulher sexy?

Depende. No meu dia a dia, não.

Fez algum preparo físico para entrar em Império?

Fiz o de sempre. Procuro manter uma alimentação saudável e malhar de três a quatro vezes por semana.

Como você definiria a Carmen?

Autoritária, manipuladora, egoísta, maliciosa e capaz de qualquer coisa para conseguir o que deseja. Não acredito que o público irá apoiá-la (risos).

