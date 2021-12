Amor à Vida: Wagner revela que Jonathan é filho de César

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta segunda, 4, Félix anuncia que César doou três pavimentos comerciais para Edith. Gina afirma a Ordália que não quer mais saber de Herbert. Amarilys acorda e exige que Niko peça a ela para voltar para casa.



Wagner revela que César é o pai de Jonathan. Ordália tenta se reconciliar com Denizard. Edith assume que foi garota de programa e que foi paga por César para se aproximar de Félix.



Atílio pede para Vega desbloquear seus bens. Márcia se encontra com Rinaldo. Pilar se desentende com Edith. Paloma exige que César inclua Jonathan na partilha da herança. Thales conversa com Nicole através de Olenka.



Paloma e Bruno apoiam Félix. Atílio encontra Rinaldo na casa de Márcia. Félix manda Edith embora da mansão. Paloma pede que Bruno nunca traia sua confiança. Aline convence César a fazer uma procuração em seu nome. Jonathan pede para conversar com Félix.

Perdeu o capítulo de sábado, 1? Então assista aos vídeos.

