Amor à Vida: Valdirene vai para o BBB

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 13, Thales consegue salvar Natasha, mas Leila não escapa do fogo. Lutero convence César a fazer novos exames. Paloma recebe a notícia da morte de Leila e fala com Amadeu. Natasha descobre que foi salva por Thales. Neide fica inconsolável com a morte de Leila. Rafael pede para Eron tirá-lo da cadeia. Félix garante a Paloma que Aline será descoberta. Niko permite que Amarilys passeie com Fabrício e Adriana. Eron e Félix discutem por causa de Niko. Perséfone marca um encontro com Vanderlei.

Judith avisa a Atílio que ele precisa fazer uma consulta com um psiquiatra antes de receber alta. Valdirene consegue entrar no Big Brother Brasil. Aline teme que César descubra seus planos. Vanderlei pede para Perséfone garantir que quer realmente ficar com ele. Ordália descobre onde Elias trabalha. Luciano tranquiliza Joana. Carlito sofre com saudades de Valdirene. Félix conta a Paloma que o amante de Aline é Ninho. César percebe que Aline está acompanhada por outra pessoa em casa.

Perdeu o capítulo de sábado, 11? Então assista aos vídeos.

