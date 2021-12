Amor à Vida: Valdirene faz mega produção para a casa do BBB

Em Amor à Vida, trama das 21h da Globo, Valdirene (Tatá Werneck) escolheu um modelito especial para entrar na casa do Big Brother Brasil e realizar o grande sonho da sua vida: ser famosa.

Após ficar isolada em um quarto de hotel, a piradinha enfim embarca rumo ao reality show.

Usando óculos escuros e toda produzida, com direito até a luvas nas mãos, ela não enxerga quase nada, quando sai do hotel mas, mesmo assim, acena para fãs e fotógrafos que imagina estarem aglomerados na porta. No entanto, ao tirar os óculos, ela percebe que não há ninguém por lá. Apesar da vergonha, Valdirene não perde a pose e dá a ordem para o motorista. "Amigo, toca direto pro sucesso. BBB, aí vou eu!", vibra.

A cena da entrada de Valdirene no BBB vai ao ar nesta quarta-feira, 15.

