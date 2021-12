Amor à Vida: Valdirene encontra Carlito com uma mulher

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 12, César exige que Félix confirme a Pilar que roubou o hospital. Wagner pede para Edith ficar com ele. Valdirene é ironizada por Carlito, Raquel, Ivan e Inaiá e fica arrasada. Félix confessa por que superfaturou os contratos do hospital. Paloma acorda e fica decepcionada ao saber o que sua família fez com ela.

Perséfone expulsa Patrícia e Michel de seu apartamento. Amarilys diz para Eron não se expor no hospital. Niko pede para a dermatologista ajudá-lo a organizar uma festa surpresa para Eron. César ameaça denunciar Félix à polícia, se Pilar impedir o filho de sair de casa. Edith se declara para Félix.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 11? Então assista aos vídeos.

