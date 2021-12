Amor à Vida: Valdirene acha hotel onde Neymar está hospedado

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta sábado, 25, Paloma e Bruno passam a noite juntos. Alejandra avisa a Ninho que falou com Valentin sobre Paloma. Félix se aproxima de Jacques. Jonathan tenta pegar seu skate de volta com o pai. Gigi vai à casa de Atílio, e Vega discute com ela. Patrícia e Guto se divertem em Búzios. Félix escorrega no skate de Jonathan e fica furioso. César compra o apartamento para Paloma, e Bruno fica animado. Denizard critica Carlito por deixar de levar Luciano ao jogo. Bruno avisa que vai sair para jantar.



Valdirene descobre o hotel onde Neymar está hospedado. Carlito provoca torcedores do time adversário e foge com Valdirene e Márcia. Valentin procura Paloma para falar de Ninho. Patrícia flagra Guto e sua instrutora de mergulho juntos. Pilar se encontra com Amadeu. Lutero estranha quando Jacques fala da atenção que Félix dispensou a ele. Valdirene consegue entrar no quarto de Neymar. Patrícia conhece Michel. Paloma pede para Bruno explicar como perdeu seu filho.

Perdeu o capítulo desta sexta-feira, 24? Assista aos vídeos.

