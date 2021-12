Amor à Vida vai discutir 'cura gay' entre os personagens

Nos próximos capítulos de Amor à Vida, o autor Walcyr Carrasco deve rechear as cenas da novela das 21h da Globo com discussões sobre a cura gay, projeto liderado pelo deputado federal Marco Feliciano (PSC-SP) e aprovado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara (CDHC), que permite que psicólogos realizem tratamento para a homossexualidade.



De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, Carrasco pretende colocar a questão de forma crítica nos diálogos entre médicos e psicólogos do hospital fictício da trama. A ideia do autor é defender a tese de que a lei é preconceituosa e se trata de um retrocesso na sociedade. Defensor das causas gays, o autor de Amor à Vida aborda outros temas polêmicos sobre a homossexualidade, como o caso do vilão Félix (Mateus Solano), um gay enrustido e o do casal Eron (Marcello Antony) e Niko (Thiago Fragoso), que procuram uma barriga de aluguel para ter um filho.

adblock ativo