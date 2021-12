Amor à Vida: Thales conhece Natasha

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 29, Amarilys é resgatada das ferragens desacordada. Félix conta para Edith que terminou o romance com Anjinho. Márcia concorda com as condições de Eudóxia. Lutero contraria Herbert e autoriza a transferência de Amarilys para o San Magno. Leila cobra de Félix o dinheiro que lhe emprestou quando Paulinha foi sequestrada. Joana avisa a Eron sobre o acidente de Amarilys. Carlito leva Márcia para casa e Valdirene fica arrasada. A família de Linda procura por ela em uma livraria.

Eron se preocupa com o estado de Amarilys. Neide repreende Rafael por andar com Linda pela livraria. Carlito apoia Márcia. Eudóxia proíbe Valdirene de visitar sua mãe. Linda entra em surto por causa de Leila. Eron conta para Niko que Amarilys sofreu um acidente e ele se sente culpado. Thales conhece Natasha. César tenta conversar com Atílio. Niko vê a aflição de Eron por causa de Amarilys e o questiona sobre seus sentimentos por ela.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 28? Então assista aos vídeos.

