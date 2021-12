Amor à Vida: Teste de DNA revelará quem ficará com Fabrício

Em Amor À Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 19, Márcia tem uma ideia para vender mais cachorro-quente. Pilar confessa que sente saudades de Félix. Leila quebra a árvore de Natal da família, e Linda tem um surto. Natasha sai com Rogério, e Thales observa os dois.

Ordália apressa Gina para se casar com Elias. César ouve Ninho sorrir perto dele, e Aline o repreende. Valdirene é mais uma vez expulsa do Projac. Carlito pensa em trazer Valdirene de volta a São Paulo. Ignácio se preocupa com as exigências de Gigi.

Paloma e Lutero repreendem Perséfone por ter ajudado Glauce na falsificação do registro de Paulinha. Daniel briga com Vanderlei por causa de Perséfone. O juiz marca a abertura do exame de DNA, e Niko fica apreensivo. Carlito descobre onde Valdirene está hospedada no Rio de Janeiro.

Félix faz uma nova performance para vender cachorro-quente. Paloma examina o filho de Aline e se preocupa com a criança. César conversa com Lutero sobre seu caso. Aline exige que Patrícia e Rafael lhe deem uma cópia da procuração feita por César.

Perdeu o capítulo de quarta, 18? Então assista aos vídeos.

