Amor à Vida: Silvia diz a Pilar para fazer acordo com César

Em Amor à Vida o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 20, Silvia aconselha Pilar a fazer um acordo com César, e Félix tenta convencer a mãe a não aceitar a proposta da advogada. Amarilys chora quando Niko diz que ela terá que deixar sua casa depois que o bebê nascer. Félix dá dinheiro para Ninho viajar. Aline discute com Lutero e destrata Valentim. Jonas instrui Márcia para que ela ganhe o processo contra Atílio.

Márcia e Atílio pensam um no outro. Félix pede para Vega testemunhar a favor de Pilar. Michel avisa a Patrícia que não ficará com ela por causa de Silvia. Leila reclama quando encontra Amadeu em seu quarto ao acordar da cirurgia. Thales tenta se comunicar com Nicole. Ninho se despede de Paloma e Paulinha, e Bruno fica com ciúmes. César mente para Aline. Félix proíbe o pai de entrar em casa.

