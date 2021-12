Amor à Vida: Rebeca vira prisioneira de Ninho e Aline

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 22, Aline manda Ninho prender Rebeca e mente para César quando ele aparece atraído pelo barulho. Niko pede para Eron levá-lo para ver Félix com Anjinho.

Lutero suspeita de que a cegueira de César esteja sendo provocada. Aline pega o endereço de Rebeca no hospital. Valdirene assina o contrato com a revista masculina e comemora no bar de Denizard. Félix tira Anjinho da cadeia e o leva para o flat. Niko segue os dois e chora ao ver a reação de Félix.

Félix procura Márcia, depois de tentar falar com Niko. Neide pede perdão a Rafael. Aline ameaça Rebeca e obriga a médica a falar com Paloma.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 21? Então assista aos vídeos.

