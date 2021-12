Amor à Vida: Rebeca flagra Aline e Ninho juntos

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 21, Félix e César discutem e o médico expulsa o filho de sua casa. Maciel pede para Pilar revelar os segredos que ela esconde. Perséfone testa Daniel no jantar que Patrícia dá em sua casa e o reprova. Eron insiste para Niko reatar com ele. Valentin e Vivian se despedem de Ninho.

César afirma a Rebeca que não vai se separar de Aline. Eron descobre que Anjinho será libertado da cadeia e conta para Niko, que sente ciúmes. Perséfone convida Vanderlei para jantar. Bernarda tem uma conversa com Neide sobre Rafael e Linda. Rebeca marca um encontro com Pérsio. Vanderlei e Perséfone ficam juntos. Rebeca encontra Aline e Ninho no maior romance.

Perdeu o capítulo de segunda, 20? Então assista aos vídeos.

