Amor à Vida pode ter beijo gay entre Félix e Niko

Nos bastidores da Globo não se fala em outra coisa a não ser sobre um possível beijo gay entre Félix e Niko no último capítulo de Amor à Vida, nesta sexta-feira, 31.

Rumores dão conta que a cena do casal, que ganhou a graça do público, até já foi gravada. Segundo o colunista Flávio Ricco, do Uol, a gravação pode ter acontecido nesta quinta-feira, 30, em Angra dos Reis, cercada de segurança e cuidados.

