Amor à Vida: Pilar reúne a famíla e revela segredo

No último capítulo de Amor à Vida, que vai ao ar nesta sexta-feira, 31, Pilar (Suzana Vieira) convoca a família Khoury para uma conversa séria e diz que precisa revelar um terrível segredo para todos. A matriarca vai contar que causou o acidente de carro que matou a mãe de Aline (Vanessa Giácomo).

Grávida, Paloma vai passar mal e Bruno (Malvino Salvador), Paulinha (Klara Castanho) e Ordália (Eliane Giardini) irão cuidar da médica.

Enquanto isso, Natasha (Sophia Abrahão) e Thales (Ricardo Tozzi) resolvem oficializar o romance, com uma cerimônia simples.

No último capítulo da trama de Walcyr Carrasco Aline tentará fugir da cadeia. A vilã irá causar uma confusão no presídio e no meio da bagunça ela tentará escalar uma tela de proteção.

