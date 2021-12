Amor à Vida: Pilar promete se vingar de César

No capítulo de Amor à Vida que vai ao ar nesta segunda-feira 23, Pilar percebe a tentativa de César em enganá-la para ficar com o hospital e se irrita. Félix fica eufórico com a promessa da mãe de entregar para ele a presidência do San Magno. César afirma a Aline que não deixará Pilar lhe tirar o hospital. Silvia pede para Patrícia abandonar Michel. Daniel aconselha Perséfone a procurar uma pessoa para namorar. Michel avisa a Silvia que vai sair de casa para ficar com Patrícia.

Guto é carinhoso com Patrícia. Carlito se desentende com Valdirene. Paloma e Bruno convidam Márcia para seu casamento. Amarilys reclama com Eron das compras que Niko faz para o bebê. Aline usa o filho para pedir a César uma procuração em seu nome. Márcia e Valdirene se preparam para o julgamento de Atílio. Silvia consegue impedir que os bens do acusado sejam liberados. Durante seu depoimento, Márcia declara seu amor por Atílio.

Perdeu o capítulo de sábado, 21? Então assista aos vídeos

adblock ativo