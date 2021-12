Amor à Vida: Pilar oferece dinheiro para Bruno

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 9, Paloma conta para Paulinha que Bruno não é seu pai biológico. Glauce convence todos de que o hospital é o responsável pela morte de Luana, e que Paulinha foi trocada na maternidade. Joana se desculpa com Luciano, e os dois se tornam amigos. Paulinha se recusa a acreditar em Paloma, que sofre pensando em Bruno. Bruno sente falta de Paulinha. Pilar afirma a César que pode resolver o problema com Bruno. Glauce entrega o prontuário de Luana para Bruno.

Atílio dá dinheiro para Gigi, e os dois se beijam. Perséfone pensa em seduzir Ivan. Leila discute com Linda, e Daniel tenta ajudar a irmã. Paulinha pede para Bruno tirá-la da casa de Paloma. Félix e Maciel pensam em uma maneira de fazer Atílio perder a memória novamente. Jacques conversa com Félix. Pilar procura Denizard, e Ordália flagra os dois abraçados. Paloma pede para Ninho se aproximar da filha. Pilar oferece dinheiro para Bruno desistir de Paulinha.

