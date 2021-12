Amor à Vida: Pilar não aceita romance de Bernarda e Lutero

No capítulo de Amor à Vida que vai ao ar nesta quarta-feira, 23, César descobre que Atílio vai trabalhar com Félix e decide ir para casa mais cedo. Bruno vai ao hospital para falar sobre Aline com Paloma, mas acaba desistindo. Renan fica encantado com Inaiá. Amarilys reclama de ver Fabrício brincando com Jayminho. Vivian não acredita que esteja doente.

Pilar não aceita o romance de Bernarda e Lutero. Um faxineiro joga água em Carlito e Valdirene na escada, para separar os dois. Jefferson e Ivan implicam com Daniel por causa de Perséfone, e ele briga com a esposa. Atílio avisa a Márcia que voltará para Vega e pede que ela seja sua amante. Félix encontra Pilar passando mal em seu quarto.

Perdeu o capítulo de terça, 22? Então assista aos vídeos.

