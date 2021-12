Amor à Vida: Pilar fica com metade do San Magno

Em Amor à Vida, no capitulo que vai ao ar nesta terça-feira, 15, Pilar fica abalada com o depoimento de César, e Félix teme que ela desista do hospital. Eudóxia provoca uma discussão entre Atílio e Márcia. Ordália pede para Gina convidar o namorado para a formatura de Luciano. O antigo dono do bar onde aconteceu o parto de Paulinha surge no bar de Denizard, com Maristela e Verônica, para convidar os presentes para um culto religioso.

Félix não deixa que Pilar pense em desistir de ficar com o hospital. Niko dá entrada na documentação para adotar Jayme. Amarilys contrata Adriana para cuidar de Fabrício, e Niko fica furioso. Lídia entrega a Thales o que restou do laptop que Leila jogou pela janela. Pilar faz um depoimento emocionado, e o juiz toma sua decisão.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 14? Então assista aos vídeos.

