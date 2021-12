Amor à Vida: Pilar ameaça César com divórcio

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 20, Ciça repreende Paulinha por contrariar Alejandra, enquanto Ninho elogia a menina. Valdirene passa a noite com Ignácio, deixando Carlito arrasado. Edith se recusa a ficar no mesmo quarto de Félix. Michel não resiste às investidas de Silvia. Patrícia não deixa Guto se aproximar dela.

Atílio se preocupa com o que Gigi possa exigir do ex-marido. Pilar afirma a César que vai se separar dele, se confirmar que ele tem outra mulher. Ignácio convida Valdirene e Márcia para almoçar com sua mãe. Niko presencia a fertilização de Amarylis. Ninho decide levar Paulinha à praia.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 19? Então assista aos vídeos.

adblock ativo