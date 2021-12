Amor à Vida: Perséfone se casa com Daniel

No capítulo de Amor à Vida que vai ao ar nesta quarta-feira, 9, Bruno não acredita na explicação que recebe de Paulinha. Félix mostra as fotos que Maciel tirou de Bruno e Aline e acusa Paloma de ser aliada de César. Lídia conta toda a história de Natasha e as duas se abraçam comovidas. Niko pede para Eron ir ao abrigo de menores para conhecer Jayme. Neide não aceita o casamento de Daniel e repreende Linda por incentivá-lo.

Perséfone pede para Lutero entrar com ela na igreja. Aline mostra a casa que César comprou para ela e Mariah. Eron conhece Jayme. César demite Atílio. Chega o dia do casamento de Perséfone e Daniel. Neide e Amadeu sentam na primeira fila da igreja contrariados. Patrícia e Guto dividem o altar com Silvia e Michel. Perséfone entra com Lutero na igreja.

