Amor à Vida: Paulinha tenta pedir socorro

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 21, Ciça orienta Paulinha a tentar fugir quando chegar à praia. Eudóxia não gosta de Valdirene. Félix revela para Vega o endereço do cartório onde Atílio se casou com Márcia. Joana deixa o apartamento que dividia com Perséfone. Thales vê Nicole e não consegue ficar com Leila.

Lutero estranha que Aline seja amiga de Bernarda. Atílio decide denunciar Félix. Aline garante a César que não deixará Pilar descobrir o caso entre eles. Valdirene e Carlito ficam juntos novamente. Ninho leva Paulinha à praia e ela tenta pedir socorro em um quiosque.

