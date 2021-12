Amor à Vida: Paulinha passa mal em casa

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 10, Félix incentiva a irmã a tentar descobrir a história que envolve o seu nascimento. Lutero pede para Simone entregar os contratos feitos por Félix com os fornecedores. Amarilys se compromete a marcar uma consulta para Eron e Niko no centro de fertilização. Verônica e Maristela comentam com Félix que viram Atílio na frente do hospital. Aline dispensa Jacques e se insinua para César.

César pede a transferência de Aline. Lutero questiona Félix sobre a sua discussão com Atílio. Nicole fica apavorada com a preocupação de Amarilys e Vinícius ao examiná-la. Glauce sugere que Bruno possa ter roubado a filha de Paloma e Ordália se ofende. Atílio e Márcia se beijam. Félix implica com Bruno no jantar de noivado. Paulinha passa mal em casa.

Perdeu o capítulo de sábado,8? Assista aos vídeos.

