Amor à Vida: Patrícia termina com Michel

No capítulo de Amor à Vida que vai ao ar nesta terça-feira, 24, Atílio assume a culpa pela aquisição dos documentos falsos, e Márcia se emociona. Aline manipula César e o faz acreditar que ela se preocupa com o futuro de seu filho. Pilar procura Priscila para falar sobre a sua separação. Félix afirma à mãe que encontrará uma maneira de convencer Pérsio e a tia a ficarem contra César. Atílio é condenado, e Márcia pede para conversar com ele.

Patrícia termina seu relacionamento com Michel. Valentin leva Ninho ao aeroporto. Amarilys convence Niko a comprar o berço que ela quer para o bebê. Félix pede que Paloma fique contra César. Pilar afirma a Silvia que não fará nenhum acordo com o ex-marido. Atílio é preso. Vega oferece seu apartamento para César morar com Aline. Silvia decide contar a verdade sobre a sua cirurgia para Michel. Guto consola Patrícia. Márcia e Atílio pensam um no outro. Carlito pede para Valdirene reatar com ele.

