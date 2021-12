Amor à Vida: Patrícia dispensa Michel

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar neste sábado, 10, Patrícia dispensa Michel. Joana e Luciano se beijam. César exige que Félix reate seu casamento com Edith. Paloma e Bruno pensam um no outro. Amarilys e Eron contam para Niko que ela perdeu o bebê. Pilar decide conversar com Edith para ajudar Félix. Lutero agradece pela companhia de Bernarda. Pilar e Bernarda incentivam Paloma a se desculpar com Bruno.

Márcia compra uma nova van. Valdirene dispensa Carlito e diz que vai sair com Ignácio. Niko considera a ideia de adotar uma criança. Alejandra fala para Félix que pode ajudá-lo em seu plano. Perséfone elogia Daniel e faz as pazes ele. Neide teme que Linda se machuque na esteira. Pilar questiona Edith sobre o súbito interesse de César em Jonathan. Amarilys confessa a Paloma que teme ser excluída por Niko e Eron se eles adotarem um filho. Paloma pede perdão a Bruno.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 9? Então assista aos vídeos.

adblock ativo