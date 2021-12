Amor à Vida: Patrícia descobre que Michel é casado com Silvi

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 15, Félix convence Bruno a exigir que Paloma faça um novo exame de DNA. O vilão descobre que Tamara e Edith escondem recibos. Lídia conta para Nicole que falou com Pilar sobre Thales. Jonathan conversa com Edith sobre Félix. Patrícia e Michel chegam juntos ao hospital. Perséfone fica com medo de Ivan. Bruno pede para Silvia entrar com o pedido oficial para que um novo exame de DNA seja feito. Félix avisa a Glauce que precisa conversar com ela. Márcia compra uma passagem de avião para Valdirene.

Michel arma um esquema para ficar com Patrícia em seu consultório. Pilar avisa a Nicole que fará um jantar para conhecer Thales. Leila pede para ver as joias de Nicole. Félix implica com Aline. Niko pede para assistir ao procedimento de implantação dos embriões em Amarilys. Valdirene tenta sentar ao lado de Luciano Huck no avião, mas é expulsa pela aeromoça. Rafael pergunta para Paloma o que ela sente por Bruno. Félix sugere que Glauce o ajude a falsificar o novo exame de DNA. Patrícia descobre que Michel é casado com Silvia.

Perdeu o capítulo de sábado, 13? Então assista aos vídeos.

