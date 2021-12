Amor à Vida: Patrícia descobre que Michel é casado

Nos próximos capítulos de Amor à Vida, novela da Globo das 21h, Patrícia (Maria Casadevall) termina com Michel (Caio Castro) ao descobrir que ele é casado. Segundo a coluna Telinha, do jornal Extra, os dois estão no hospital quando dão de cara com Silvia (Carol Castro), a advogada de Bruno (Malvino Salvador), que revela que ela é mulher dele.

"Somos casados, sim. E você, quem é? Alguma namoradinha dele?", pergunta Silvia. Patrícia fica ainda mais chocada quando vê um anel no dedo mindinho da advogada e Silvia explica: "o Michel nunca gostou de aliança tradicional. E me deu esse anel aqui, é uma gracinha, não é?". Patrícia ergue o dedo e mostra o seu. "Parece que ele tem mania de dar anel descolado", ironiza a namorada. "É por economia. Assim ele não gasta em brilhantes", retruca Silvia.

Nervoso, Michel diz a Patrícia que ele e Silvia não estão mais juntos, mas ela vai embora irritada. "Cê não tinha nada que falar com a Patrícia!", briga Michel. Silvia afirma que eles são casados e que a "peguete" dele tinha que saber. "Peguete não! Quanto ao nosso casamento, cê sabe muito bem que não rola!", diz. Ele sai correndo atrás de Patrícia, mas ela não lhe dá ouvidos e arranca com o carro. Michel vai ao apartamento dela e tem que driblar a segurança para entrar, já que ela proibiu a entrada dele no prédio. O médico esmurra a porta da namorada, que liga para a portaria pedindo para chamarem a polícia. Patrícia só muda de ideia quando a viatura chega para prender Michel. Ela abre a porta e deixa o namorado entrar para conversarem.

Patrícia reclama que ele nunca contou que era casado e ele jura que ia contar. "Eu e a Silvia somos casados, mas a gente tá dando um tempo", fala. "Um tempo? Dar um tempo quer dizer que cês tiraram umas férias do casamento? E que cê pode sair pra gandaia, ela pode sair pra gandaia... sem nenhum compromisso?", pergunta ela.

"Mais ou menos. Não é questão de sair pra gandaia. O relacionamento tava mal", ele explica. Patrícia fala que quando eles se conheceram, ela não queria compromisso e que foi ele quem insistiu numa relação estável. "Agora que eu aceitei, descubro que cê é casado e tá dando um tempo. E que eu sou a pegadinha das suas férias conjugais", reclama ela.

Michel fala que ela sabe que não é assim e se declara mais uma vez: "eu gosto de você. Te amo". Patrícia, no entanto, não volta atrás.

