Amor à Vida: Paloma terá que entregar Paulinha após novo DNA

Um novo teste de DNA vai fazer Paloma (Paolla Oliveira) perder Paulinha (Klara Castanho) nos próximos capítulos de Amor à Vida. O exame será solicitado por Bruno (Malvino Salvador) e o resultado vai deixar a médica abalada.

Isso depois que Félix (Mateus Solano) sugere que Bruno peça outro exame. Glauce (Leona Cavalli), que estará como aliada do vilão, vai colher seu próprio sangue ao invés do de Paloma.



O novo resultado vai apontar que Paloma não é a mãe biológica de Paulinha e o juiz determina que a menina seja entregue de volta para Bruno.

No tribunal, a pediatra tem um ataque histérico e grita que a menina é sua filha. O juiz alerta que ela está sendo processada por manter Paulinha em cárcere privado e manda ela se acalmar.



"Você levou a Paulinha para o seu apartamento pra cuidar dela, sim... Mas depois disse que ela era sua filha e que não ia me devolver. Chegou a me proibir de ver a menina...", diz Bruno. Paloma se defende dizendo que tinha medo que o corretor roubasse a criança dela e ele diz: "Roubei como, se ela não é tua filha?". A médica é obrigada pela Justiça a devolver Paulinha imediatamente.

Quando volta para casa, Paloma diz para a menina que ela vai voltar para o pai e pergunta: "Você não gosta nem um tiquinho de mim? Não gostou de ficar aqui comigo?". Paulinha, emocionada, responde: "Paloma...eu te amo...eu te disse umas coisas ruins aquele dia porque eu tava brava com você, tava com saudade do meu pai. Mas eu queria que cê fosse minha mãe. Queria muito".



As duas se abraçam e choram. Bruno vai até o apartamento e pega a filha de volta. A pediatra fica desesperada vendo a filha ir embora.

