Amor à Vida: Paloma se desespera quando Paulinha vai embora

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 19, César, Félix e Pilar tentam acalmar Paloma. Valdirene se aproxima de Maciel, que decide aproveitar a chance para conseguir informações sobre Atílio. César conversa com Rafael sobre o caso da filha. Bruno lamenta ter terminado o seu relacionamento com a pediatra. Glauce fica arrasada quando ouve Bruno declarar o seu amor por Paloma. Leila convence Nicole a fazer um testamento.

Perséfone se oferece para ajudar Daniel com Linda. Paulinha se entristece ao saber que Paloma não é a sua mãe. Félix fica animado com o vídeo que Maciel mostra para ele. O vilão convida Jacques para sair, mas se irrita ao saber que ele mentiu para sair com Inaiá. Eron conta para Amarilys que já morou com uma mulher. Silvia desmente o que Michel falou para Patrícia. Paloma se desespera quando Paulinha vai embora e Ninho a ampara.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 18? Então assista aos vídeos.

